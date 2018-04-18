На рынок поступило 84000 пар спортивной обуви с символикой Чемпионата мира

Лицензию на продажу официальной продукции FIFA один из крупнейших российских обувных ритейлеров Zenden получил еще летом прошлого года. Проект, приуроченный к Чемпионату мира 2018 года, направлен на привлечение новых покупателей и создание спортивного имиджа компании.

Сегодня во флагманском магазине Zenden прошла презентация капсульной коллекции с торжественной церемонией старта продаж. Первыми посмотреть на новую линейку или даже приобрести стилизованные кеды и кроссовки смогли представители СМИ и звезды российского футбола — Дмитрий Булыкин, Руслан Нигматуллин, Евгений Алдонин и другие.

Уникальная коллекция состоит из 84 000 пар обуви, среди которых 62 наименования женских и мужских моделей.

Обувь различается не только по моделям, но и по цветам. В основу палитры вошли цвета топовых футбольных клубов российского чемпионата, ведь основными потенциальными покупателями считаются футбольные болельщики и поклонники спорта. Упаковка уникальных пар также выполнена в стилистике Чемпионата мира.

Президент и основатель Zenden Андрей Павлов отмечает, что это первый опыт работы с лицензией, и каждая модель обуви прошла серьезную процедуру согласования со штаб-квартирой FIFA.

«В нашей истории было много разных коллекций, но эта особенная. В ее создание мы вложили весь наш опыт, знания, любовь к обуви и страсть к футболу. Каждая пара получилась потрясающей: красивая, как игра профессионала, удобная, как стадионы, построенные к Чемпионату мира. Для нас большая честь первыми начать продажи обуви с автографом первого российского мундиаля. Мы сделали фубольный праздник ближе», — сообщает Андрей Карпов.

На вопрос о том, обувь какого цвета лучше выбрать не преданным болельщикам того или иного клуба, основатель Zenden отшучивается: «Знаете, как в России говорят? Любим, говорят, три цвета: черный, светло-черный и темно-черный».

Белые, черные и цветные модели из лицензионной коллекции Zenden к Чемпионату мира можно приобрести в 147 магазинах по всей России. В торговом зале спортивная линейка будет расположена в специальных зонах, оформленных в стилистике мундиаля.

Проект будет поддерживаться наружной рекламой, а также промоакциями, в которых покупатели смогут выиграть ценные призы.