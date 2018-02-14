Занимающий ранее этот пост Тото Дарч покинул его спустя несколько месяцев после назначения

В заявочном комитете ЭКСПО-2025, придвигающем заявку Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки, сменится ответственный за пиар-направление. Прежний главный пиарщик заявочного комитета Татевос Дарчинянц (Тото Дарч) неожиданно ушел со своего поста, сообщают «Ведомости Урал».

Осенью 2017 года Тото Дарч стал заместителем директора автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет «Экспо-2025». Именно он должен был стать одной из ключевых фигур в продвижении Екатеринбурга за рубежом. Ранее Дарч занимался аналогичной работой при организации Олимпиады в Сочи в 2014 году. Однако на своем посту Тото Дарч пробыл недолго.

«До настоящего момента Тото Дарч активно участвовал в работе заявочного комитета. Причиной расторжения договора послужила невозможность в дальнейшем полноценно исполнять возложенные на него обязанности по семейным обстоятельствам», – сообщили в пресс-службе заявочного комитета.

До своего ухода Тото Дарч попытался выстроить отношения с общественными организациями и заручиться их поддержкой, встречаясь на разных площадках с молодёжью и предпринимателями, добавили в заявочном комитете.

В администрации Екатеринбурга надеются, что замена бывшему главному пиарщику заявки города на проведение всемирной выставки «Экспо-2025» Тото Дарчу будет найдена оперативно.

Всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2025 планируют провести в период со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Тема российской конкурсной заявки – «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений». Вместе с Екатеринбургом на право проведения выставки претендуют Баку и Осака.