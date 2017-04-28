Рекламная кампания ЮгСтройИнвеста



Иллюстрация: facebook.com/varlamov

Ставропольская компания “ЮгСтройИнвест” запустила рекламную кампанию со скидками для покупателей, которые придут к ним в зелёном. Таким образом застройщик решил ответить на обвинения в причастности к нападению на Илью Варламова в Ставрополе 26 апреля, сообщает TJournal со ссылкой на сообщение застройщика в “ВКонтакте”. Однако на момент написания заметки пост уже был удален.

Компания объявила рекламную акцию “Приди в зелёном — получи скидку”. На баннере изображены зелёные кляксы. При этом маркетологи застройщика утверждают, что придумали этот слоган и идею кампании в рамках Года экологии в стране, и они никак не связаны с обвинениями в нападениях на Варламова, в ходе которых он был облит зеленкой.

Блогера Илью Варламова дважды за день облили зеленкой во время его поездки в Ставрополь, после чего он потребовал возбудить уголовное дело по статье о воспрепятствовании деятельности журналиста.

В преследовании блогера подозревают компанию “ЮгСтройИнвест”, связывая это с желанием Варламова проинспектировать микрорайон “Перспективный” в Ставрополе, застройщиком которого и является компания “ЮСИ”.

В компании “ЮгСтройИнвест” свою причастность к нападению отрицают. Оправдания были опубликованы 28 апреля в сообществе во “ВКонтакте”. Представители компании заявили, что не знают, кто напал на Варламова и убеждают, что всегда готовы к диалогу с журналистами.