Оператор сотовой связи интегрировался в виртуального помощника «Яндекс»

Голосовой помощник Алиса, запущенный компанией «Яндекс» осенью прошлого года, активно осваивает нашу жизнь, стремясь быть рядом в любой момент. Ее уже научили управлять компьютером, ориентироваться на дороге в рамках платформы «Яндекс.Навигатор». В апреле Алиса даже сумела прочесть текст тотального диктанта, проверив нас на грамотность.

Теперь до Алисы добрались и маркетологи, которые придумали, как извлечь из виртуального помощника выгоду в продвижении своего продукта.

Накануне редакция Sostav заметила на заглавной страничке «Яндекс» рекламный баннер «Билайн», призывающий пользователя сказать Алисе «Говори, говорю» (новая кампания «Билайн», — прим. ред.).

После перехода по баннеру Алиса шутливо общается с пользователем, продвигая тариф «ВСЕмое!».

Редакции удалось получить комментарий о новой интеграции от оператора сотовой связи, который пояснил, что данный проект стал для бренда экспериментом.

Пресс-служба «Билайн»: Билайн интегрировал свою рекламную кампанию в Алису в качестве нового экспериментального спецпроекта. Алиса научилась при запросе «Говори, говорю» выдавать остроумные ответы и предлагать пользователю выбрать подходящий тариф из популярной линейки «ВСЁмоё!». Проект продлится до октября 2018 года. За это время голосовой помощник будет учиться новым репликам и оттачивать свое чувство юмора.

Компания «Яндекс» от комментария воздержалась.