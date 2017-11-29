Амбассадорами бренда стали сноубордисты Вик Уайлд и Алёна Заварзина



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Российский производитель спортивной одежды и аксессуаров ZASPORT начнет продажи своей линейки для олимпийской сборной и casual-коллекции в декабре 2017 года, сообщает RNS со ссылкой на официального представителя компании Екатерину Быкову.

«Продажи коллекций начнутся в декабре, с открытием флагманского магазина. Они будут продаваться как во флагманском магазине, так и других точках продаж — в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, а также в нашем онлайн-магазине», — сказала она. Быкова отметила, что флагманский магазин откроется в Москве на Новом Арбате. Презентация этих коллекций состоится 29 ноября.

Также ZASPORT представил амбассадоров бренда, ими стали сноубордисты двукратный олимпийский чемпион—2014 Вик Уайлд и призёр Игр в Сочи Алёна Заварзина.

«Наше главное вдохновение — это спортсмены, их стремление к высоким достижениям. Амбассадоры нашего бренда — отличные примеры для подражания! Мы за любовь, за победы, за чистый спорт. Успехи Вика и Алёны на Олимпиаде в Сочи — это было потрясающе! Невозможно было сдержать слёзы радости, - сообщила Анастасия Задорина, главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT.

Напомним, что производитель одежды ZASPORT стал официальным экипировщиком Олимпийского комитета России, сменив в этой роли компанию Bosco, которая экипировала российскую сборную с 2002 года.