Компания добилась разрешения Роспатента со второй попытки

Компания Telegram Messenger LLP получила разрешение на регистрацию товарного знака Telegram на территории России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заключение коллегии Роспатента.

Заявка Telegram на регистрацию товарного знака в России стала уже второй. В августе 2017 года Роспатент отклонил заявку компании на основании того, что название мессенджера ассоциируется со словом «телеграмма», которым пользуются и другие компании.

На новом заседании комиссии от схожести слов «телеграмма» и «Telegram» все-таки не стали отказываться, но признали, что в современном мире люди пересылают телеграммы не так, как раньше, а используют для этого компьютеры. Кроме того, на заседании учли опрос общественного мнения, проведенный Институтом социологии РАН, который показал, что люди уже отличают Telegram от других названий и большинство опрошенных ассоциируют его с создателем Павлом Дуровым.

Коллегия Роспатента в своем заключении рекомендовала разрешить Telegram Messenger LLP зарегистрировать товарный знак Telegram в России, признав, что мессенджер имеет исключительное право на это слово. Однако Telegram не сможет с его помощью сильно развить маркетинг мессенджера: по заявке он получит товарный знак только на свое программное обеспечение, а продвигать бренд с помощью, например, сувенирной продукции ему будет нельзя.

Рекомендованный к регистрации товарный знак даст обладателям право им распоряжаться и позволит запрещать неправомерное его использование посторонними лицами. Более того, Telegram теперь сможет подать в суд на то лицо, которое решилось на использование товарного знака, начиная с того момента, как мессенджер только подал заявку на регистрацию, отмечает эксперт.

Товарный знак «Telegram» уже зарегистрирован в Грузии и странах Европейского союза, а также принят к регистрации в Белоруссии и Таджикистане.

Напомним, 16 апреля этого года Роскомнадзор начал блокировать Telegram по постановлению Таганского суда: мессенджер не исполнил требования ФСБ передать ей ключи шифрования. Однако блокировка по решению суда на регистрацию товарного знака никак не влияет, уверены эксперты.