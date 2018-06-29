Компания Telegram Messenger LLP получила разрешение на регистрацию товарного знака Telegram на территории России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заключение коллегии Роспатента.
Заявка Telegram на регистрацию товарного знака в России стала уже второй. В августе 2017 года Роспатент отклонил заявку компании на основании того, что название мессенджера ассоциируется со словом «телеграмма», которым пользуются и другие компании.
На новом заседании комиссии от схожести слов «телеграмма» и «Telegram» все-таки не стали отказываться, но признали, что в современном мире люди пересылают телеграммы не так, как раньше, а используют для этого компьютеры. Кроме того, на заседании учли опрос общественного мнения, проведенный Институтом социологии РАН, который показал, что люди уже отличают Telegram от других названий и большинство опрошенных ассоциируют его с создателем Павлом Дуровым.
Коллегия Роспатента в своем заключении рекомендовала разрешить Telegram Messenger LLP зарегистрировать товарный знак Telegram в России, признав, что мессенджер имеет исключительное право на это слово. Однако Telegram не сможет с его помощью сильно развить маркетинг мессенджера: по заявке он получит товарный знак только на свое программное обеспечение, а продвигать бренд с помощью, например, сувенирной продукции ему будет нельзя.
Рекомендованный к регистрации товарный знак даст обладателям право им распоряжаться и позволит запрещать неправомерное его использование посторонними лицами. Более того, Telegram теперь сможет подать в суд на то лицо, которое решилось на использование товарного знака, начиная с того момента, как мессенджер только подал заявку на регистрацию, отмечает эксперт.
Товарный знак «Telegram» уже зарегистрирован в Грузии и странах Европейского союза, а также принят к регистрации в Белоруссии и Таджикистане.
Напомним, 16 апреля этого года Роскомнадзор начал блокировать Telegram по постановлению Таганского суда: мессенджер не исполнил требования ФСБ передать ей ключи шифрования. Однако блокировка по решению суда на регистрацию товарного знака никак не влияет, уверены эксперты.