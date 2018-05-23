Эксперты сомневаются в эффективности законодательных инициатив

Госдума одобрила в первом чтении три законопроекта, регулирующие деятельность участников рынка криптовалют. Вчера депутаты рассмотрели проекты «О цифровых финансовых активах», «О цифровых правах» и «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ», сообщила Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ).

Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков во время обсуждения закона «О цифровых финансовых активах» предложил ввести налоговый мораторий для майнеров. По его словам, мораторий может продлится два или три года. Но в целом, как считает Аксаков, майнеры должны платить налоги. «Если это малый бизнес, небольшие объемы, то упрощенная система налогообложения. Крупный бизнес — обычное налогообложение, налог на прибыль, может, НДС», — уточнил парламентарий.

Председатель Экспертного совета по законодательному обеспечению финтехнологий при Г Д Мартин Шаккум предложил внести положение, которое предусматривает создание криптовалютных бирж, чья деятельность позволила бы обменивать криптовалюту на фиат.

Как отмечает отраслевая организация, законопроекты в действующих редакциях не позволят создать на территории страны полноценного регулирования, не создадут благоприятного инвестиционного климата и вынудят инвесторов уйти в более лояльные иностранные юрисдикции.

Правовой комитет РАКИБ считает, что инициативы требуют доработки в части унификации применяемой терминологии, единообразного определения статуса криптовалюты и токенов (цифровых денег и цифровых прав). Сейчас законопроекты не предусматривают возможности оборота криптовалюты, в том числе её внесения при привлечении инвестиций путем выпуска токенов (ICO). Кроме того, законопроекты не содержат ответов на существенные для рынка вопросы, касающиеся, например, возможности российских юридических и физических лиц приобретать токены и криптовалюту за рубежом, а также осуществлять размещение токенов в рамках ICO в других юрисдикциях.