Выступление Анны Луканиной на «Территории смыслов»

Анна Луканина, управляющий партнер агентства Depot WPF, выступила на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» с докладом о туристическом бренде России.

О необходимости создания единого туристического бренда России чиновники и профессиональное сообщество говорили давно. Дело в том, что Россия входит в десятку самых популярных туристических направлений по версии Всемирной туристской организации, но является единственной страной из этой десятки, у которой не было бренда для продвижения туризма.

Более того, из 197 стран мира почти у 150 есть туристические бренды, что делает данную проблему для отечественного рынка туризма чрезвычайно актуальной.

Конкурс проходил в несколько этапов: В 2015 году прошел его первый этап, принять участие в котором мог любой желающий. Тогда на рассмотрение экспертной комиссии поступило 480 логотипов и 600 слоганов. В 2016 году стартовал второй этап конкурса, организованный Ростуризмом при поддержке Министерства культуры РФ и Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР). В ходе этапа признанные профессионалы индустрии брендинга совместными усилиями разработали около 30 концепций бренда.

Сейчас идет всероссийское голосование, во время которого каждый может выбрать одну из 10 концепций.

Анна Луканина рассказала, зачем России нужен национальный бренд, что он означает и как будет коммуницировать с разными аудиториями.





Анна Луканина, управляющий партнер агентства Depot WPF

Бренд России это не только слоган, но и ряд ассоциаций. Для создания бренда страны необходимо разработать прежде всего идею, а потом уже слоган и визуализацию этой идеи. Идея опирается на территориальные и коммерческие преимущества страны. К примеру, Италия ассоциируется с модой, Голландия - с оранжевым цветом, который закрепился за страной исторически, Германия - с автопромом. А с чем ассоциируется у иностранцев Россия? Это, как всем вам известно, три фразы: "на здоровие", "калинка-малинка" и КГБ. И это при том, что большинство (в соответствии с исследованием GFK Omnibus, 71%) относится положительно к товарам, с маркировкой "Сделано в России". Возрождение сильного бренда "Россия" возможно посредством построения успешных коммерческих брендов. И это общемировая практика, за счет которой достигается синергия успеха: разумные стратегии развития национальных брендов используют авторитет территории при построении коммерческих брендов, а бренды-лидеры "возвращают долг", укрепляя авторитет страны. При этом, Россия входит в рейтинг 10 самых посещаемых стран мира (по данным World Tourist Organization) и этот потенциал нельзя не использовать.