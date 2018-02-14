Dentsu Inc., в которую входит Dentsu Aegis Network, представила финансовые результаты за прошлый год

По итогам 2017 года международный бизнес Dentsu Aegis Network принес рекламной группе на 17,1% больше валовой прибыли, чем годом ранее, указано в финансовой отчетности головной компании Dentsu Inc. Такие темпы роста группе обеспечили победы в тендерах на рекордную сумму в $ 5,2 млрд, объясняют в компании. Финансовые показатели позволили Dentsu Aegis Network приобрести 31 новый актив и больше инвестировать в собственное стратегическое развитие в 2017 году.

Тем не менее, в 2016 году валовая прибыль у международного бизнеса выросла на 18%, тогда как в 2017 году – на 17,1%. Органический рост прибыли Dentsu Aegis Network по итогам прошлого года составил 0,4%. Диджитал-бизнес продолжает расти: доля цифровой рекламы в общей валовой прибыли увеличился с 53% в 2016 году до 57,9% в 2017 году.

В регионе EMEA группа Dentsu Aegis Network продемонстрировала органический рост в 3,1%. Несмотря на трудности в этом регионе в конце года, отличные результаты обеспечили представительства в Россия, Италии, Дании и Швеции, отмечает компания.

В 2018 году Dentsu Aegis Network прогнозирует рост глобальных рекламных затрат на 3,6% против 3,1% в 2017 году благодаря крупным мировым событиям, таким как Олимпийские и Паралимпийские игры, Кубок FIFA в России, Выборы в Конгресс США. Сама компания продолжит инвестировать в стратегическое направление бизнеса – работу с Big Data, которое повышает эффективность в медиапланировании и создании клиентоориентированных активаций.

Dentsu Aegis Network является международным подразделением Dentsu Inc. за пределами Японии со штаб-квартирой в Лондоне. Компания управляет сетевыми брендами – Carat, dentsu X, iProspect, Isobar, mcgarrybowen, Posterscope, Merkle, MKTG и Vizeum, а также специализированными бизнес-подразделениями, среди которых: Amnet, Amplifi, Data2Decisions, Mitchell Communications (PR), psLIVE и 360i. Офисы компании находятся в 145 странах мира на 5 континентах. Представительством международной сети Dentsu Aegis Network в России и СНГ является группа Dentsu Aegis Network Russia.