Арендодатели выставили цены на квартиры к ЧМ-2018

Футбольные болельщики начали активную подготовку к грядущему Чемпионату мира, который пройдет в России в июне-июле 2018 года. В погоне за билетами на матчи турнира поклонники только в первые сутки подали около полутора миллионов заявок. Не меньший интерес у футбольных фанатов вызывают возможности проживания в городах-организаторах мундиаля.

Обладатели «свободной» недвижимости поспешили выставить ее на Airbnb – онлайн-площадке для размещения, поиска и краткосрочной аренды жилья. Однако цены на квартиры поражают даже самых активных поклонников футбола, готовых оставить во время этого спортивного праздника кругленькую сумму.

Квартиры, которые вне дат ЧМ-2018 обойдутся в 1-2-3 тысячи рублей за сутки, в дни матчей футбольного первенства стоят от 40 до 200 тысяч рублей за ночь.

16 июня в Саранске состоится матч между сборными Дании и Перу. А вот примеры квартир, которые можно арендовать для комфортного пребывания в столице Мордовии. Самая дорогая из них превышает 200 000 рублей.

В Екатеринбурге на период с 15 по 16 июня ситуация менее критичная, хоть и схожая. Цены на съем жилья достигают почти 100 000 рублей.

Сборные Хорватии и Нигерии проведут матч в Калининграде 16 июня. Низкими ценами на жилье город тоже не балует.

В рамках турнира сборная Бразилии посетит Ростов-на-Дону. Этим, вероятно, можно объяснить рост цен на местные квартиры.

Швеция и Южная Корея сыграют в Нижнем Новгороде, а стоимость квартир в день игры достигает отметки в 80 000 рублей.

Англия не только родина футбола, но еще и та сборная, которая прошла весь отборочный турнир без поражений. Эти факторы непременно должны повлиять на желание болельщиков посмотреть на их игру, остановившись в волгоградской квартире стоимостью около 100 000 рублей за ночь.

Самарские арендодатели на фоне своих коллег из других городов-организаторов выглядят весьма скромно. Несмотря на красоты Волги, цены на жилье в даты Чемпионата мира пока не превышает 40 000 рублей.

Думаем, о ценах на апартаменты в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, которые уже не раз становились столицами крупнейших спортивных событий, и говорить не стоит. В общем, ждём и копим.