Компании оплачивали специалистам чтение лекций и участие в конференциях

Иностранные фармкомпании, работающие на российском рынке, выплатили в 2017 году российским врачам и организациям здравоохранения более 3,3 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на ежегодный отчет 36 фармацевтических компаний, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM).

Согласно отчету, 36 фармкомпаний перечислили 41 тысяче врачей более 3,3 млрд рублей, раскрыта информация о 8 тысячах врачей, которым было выделено 545 млн рублей. По остальным специалистам информация приводится только в общем виде, так как они не согласились раскрывать свои данные.

Среди опубликовавших отчеты больше всех фармкомпаний выплатила французская Ipsen — 471 млн рублей. Самую высокую выплату почти в 3,4 млн рублей от этой компании получила главный врач волгоградской клиники «Ассоль», косметолог Алена Саромыцкая. В среднем же Ipsen выделяла каждому врачу по 355 тысяч рублей.

На втором месте по выплатам компания Takeda, потратившая 318 млн рублей, Sanofi — 254 млн рублей, AstraZeneca — 246,6 млн рублей, Pfizer — 244,7 млн рублей. Наименьшие суммы выплатили британская GSK и американская Celgene: 2,4 млн и менее 2 млн рублей соответственно.

Выплаты на сумму более 1 млн рублей в 2017 году получили 25 российских врачей. В основном это московские специалисты, которые получали деньги за чтение лекций, участие в конференциях, а также оплату проживания и перелеты.

Напомним, что выплаты врачам со стороны фармацевтических компаний в России запрещены еще с 2011 года, когда был принят закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Тем не менее, по словам экспертов, фармкомпании имеют право взаимодействовать с врачами для подготовки совместных научных работ и исследований.