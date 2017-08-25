Акционеры сети кинотеатров не намерены полностью продавать свои доли в компании



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Крупнейшая сеть кинотеатров Южной Кореи CGV заинтересовалась российским рынком и остановила свой выбор на «Каро», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с обеими сторонами переговоров.

Изначально компания была заинтересована в сотрудничестве с ADC Group, управляющей старыми советскими кинотеатрами, однако в итоге остановила свой выбор на «Каро». Предположительно, CGV нацелена на приобретение контролирующей доли в компании. На прошлой неделе на переговоры в Москву прилетали больше 30 человек из южнокорейской компании.

В свою очередь, по данным источника издания, акционеры «Каро» — UFG, Российский фонд прямых инвестиций и американский бизнесмен Пол Хет — заинтересованы в дальнейшем развитии киносети и не стремятся полностью продавать свои доли.

Сеть «Каро» основана в 1997 году. В настоящее время она управляет почти тремя десятками современных кинотеатров в Москве, Петербурге и других российских городах. Ежегодно кинотеатры «Каро» посещают около 12 миллионов человек. Отмечается, что «Каро» находится на четвертом месте среди всех российских киносетей.

Одновременно с этим стало известно, что Северная Корея открывает свое первое турагентство NKOREAN в России. Предполагается, что агентство имеет хорошие перспективы на отечественном рынке, т.к россияне интересуются этой страной, но не имеют особых возможностей её посетить. Выдать визу может только это турагентство, ведь оно одобрено правительством КНДР. Агентство возит туристические группы до 10 человек. Пока оно официально оформляется, однако уже есть возможность подавать заявки.