Сеть намерена стать крупнейшим игроком на рынке России и управлять более 150 кинотеатрами



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Южнокорейская сеть кинотеатров CJ CGV намерена стать крупнейшим игроком на рынке России и управлять более 150 кинотеатрами. Таким образом, компания планирует занять не менее 40% рынка в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на вице-президента компании Брета Кима.

Размер инвестиций в российский рынок не сообщается. Брет Ким подчеркнул, что у России огромный потенциал. «Несколько лет назад это была пятая или шестая территория по киносборам. И даже сейчас, после резкого падения рубля, она осталась на 15-м месте, так что нам очень нравится ваш рынок», - добавил он.

Однако, по его мнению, на российском рынке слишком много голливудских фильмов и необходимо увеличение доли российских картин, что привлечёт в кинотеатры больше зрителей.

«Как я выбирал страны, в том числе Россию. Во-первых, страна должна быть больше, чем Корея, по территории и населению. Во-вторых, страна должна быть богатой, но не слишком, чтобы у людей не было соблазнов или слишком много способов проводить время. В-третьих, важен потенциал самого рынка кинопроката... В-четвертых, важно количество и качество кинотеатров в стране. Мы не хотели бы начинать с нуля – необходимо, чтобы на рынке была инфраструктура, которую мы будем развивать. Мы жалеем только о том, что не пришли на российский рынок раньше», - сообщает вице-президент корейской компании.

CJ CGV по числу кинозалов в мире занимает 5-е место и уже больше 10 лет занимается экспансией за пределы Южной Кореи. Компания работает в США, Вьетнаме, Турции, Китае и других странах. В октябре 2017 года она создала совместную компанию с российским девелопером ADG Group, и сейчас планирует на базе 33 кинотеатров России создать культурные районные центры.