«Я пересел на Hyundai, и это осознанный и приятный выбор. Уже больше месяца я передвигаюсь на дизельном Santa Fe, и как минимум одну важную проверку он прошел. Два важных пассажира на заднем сидении, четыре чемодана и — самое главное — гигантский чехол для двух сноубордов и оборудования поместились туда вообще без труда. Еще никогда мне не было так легко добираться в Красную Поляну.

Hyundai полностью отвечает моим представлениям о том, каким должен быть современный автомобиль: безопасный, комфортный и технологичный. При этом у Hyundai получается совмещать две трудно сочетаемые категории — инновации и доступность", — поясняет Юрий Дудь.