Юрий Дудь, главный редактор издания Sports.ru, автор и ведущий шоу на YouTube-канале «вДудь», стал официальным амбассадором бренда Hyundai в России.
В Hyundai признаются, Юрий Дудь, являясь ярким журналистом и блогером, создающим интересный высококачественный контент, абсолютно соответствует задачам продвижения бренда в России.
Журналист пояснил, что сотрудничество с корейским автобрендом не случайно.
«Я пересел на Hyundai, и это осознанный и приятный выбор. Уже больше месяца я передвигаюсь на дизельном Santa Fe, и как минимум одну важную проверку он прошел. Два важных пассажира на заднем сидении, четыре чемодана и — самое главное — гигантский чехол для двух сноубордов и оборудования поместились туда вообще без труда. Еще никогда мне не было так легко добираться в Красную Поляну.
Hyundai полностью отвечает моим представлениям о том, каким должен быть современный автомобиль: безопасный, комфортный и технологичный. При этом у Hyundai получается совмещать две трудно сочетаемые категории — инновации и доступность", — поясняет Юрий Дудь.
Первый совместный проект Юрий Дудь и Hyundai организуют во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, официальным партнером которого является компания Hyundai Motor.
«Летом нас ждет грандиозный движ, и вместе с Hyundai мы планируем сделать пару отличных историй, связанных с футболом», — добавляет Юрий Дудь.
Ранее Юрий Дудь являлся амбассадором «Альфа-Банка», который не так давно объявил о сотрудничестве с Месси в рамках ЧМ-2018 FIFA.