Интернет-ритейлер решил запустить аналог Avito



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Интернет-ритейлер «Юлмарт» запустит доску объявлений на базе C2C-сервиса «Акано». Новый сервис будет представлять собой «подсайт», куда пользователи смогут перейти из интернет-магазина. Руководить проектом будет Николас Дадиани, ранее возглавлявший «Пронто Медиа Холдинг» (irr.ru и job.ru). На площадке также можно будет проводить безопасные сделки по покупке-продаже, рассказал «Деловому Петербургу» коммерческий директор «Юлмарта» Олег Пчельников.

Размещать объявления на новом сервисе смогут частные лица и компании. В «Юлмарте» заявляют, что их новая площадка будет гораздо технологичнее, чем уже существующие. Чтобы заниматься сделками с недвижимостью, ритейлер ведет переговоры с государственными органами.

«Акано» — проект основного совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина. Однако сервис не смог раскрутиться на своём трафике, поэтому его решили интегрировать с основной площадкой «Юлмарта». Пчельников рассчитывает, что через три года на продажи товаров будет приходиться меньше половины выручки ритейлера, зато вырастет доля услуг, среди которых купоны и ваучеры.