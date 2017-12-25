Интернет-ритейлер оптимизирует сети, закрывая нерентабельные центры

«Юлмарт» сократит торговые точки и более 25% персонала. Некоторые сотрудники будут переведены в новое юридическое лицо с 2018 года, сообщает РБК со ссылкой на представителя пресс-службы компании.

«Юлмарт» оптимизирует сети, закрывая нерентабельные центры исполнения заказов, часть из них выставлена на продажу. Вместе с тем, компания открывает и новые точки меньшего формата. Чтобы деятельность не была приостановлена, она переходит «на те юрлица, у которых есть действующие полномочия исполнительных органов», пояснил адвокат совладельца «Юлмарта».

Оптимизация происходит на фоне корпоративного конфликта, продолжающегося с 2016 года, и который привел к фактическому блокированию работы органов управления ритейлера. Дмитрий Костыгин и Август Мейер, структурам которых принадлежат 61,5% компании, разошлись во взглядах на развитие бизнеса с Михаилом Васинкевичем, который контролирует 38,5% ритейлера.

В октябре Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга поместил под домашний арест Дмитрия Костыгина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования. По версии следствия, бизнесмен получил кредит в Сбербанке в 1 млрд рублей, предоставив финансовому учреждению заведомо ложные сведения о состоянии дел в «Юлмарте».

В конце июня прошла информация о закрытии 15% точек выдачи заказов в некоторых регионах России. Причина – низкие операционные показатели.