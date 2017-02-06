Экс-глава «СТС Медиа» займется стратегией и развитием киностудии



Юлина Слащёва. Фото: РИА Новости

Экс-глава «СТС Медиа» и инвестор «Академии Монсиков» Юлиана Слащева назначена председателем правления «Союзмультфильма ». Новый орган должен повысить эффективность деятельности киностудии, которая имеет статус государственного унитарного предприятия. Приказ о назначении выпустило Министерство культуры, сообщает ТАСС.

Слащевой поручат стратегию и развитие киностудии. Под ее руководством планируется открыть Дом российской анимации — своеобразного технопарка на базе «Союзмультфильма ». Он позволит аниматорам и небольшим студиям создавать и развивать новые анимационные проекты, а также будет предоставлять техническую, юридическую помощь анимационным студиям, помогать им с продвижением проектов. Кроме того, правление займется анализом и оптимизацией всех контрактов «Союзмультфильма », связанных с владением и использованием прав на советские мультфильмы и образы их героев.

Компанию Слащевой составит член правления Ассоциации анимационного кино и гендиректор продюсерского центра «Рики» Антон Гришин. Именно с ним Слащева договаривается о создании мультсериала для образовательного проекта «Академия Монсиков», сообщило сегодня RNS. Если переговоры пройдут успешно, первая серия выйдет летом 2017 года.

Слащева активно интересовалась производством контента для детей еще когда управляла «СТС Медиа», говорят источники. Она даже предварительно договорилась запустить неэфирный детский канал в России в партнерстве с крупной иностранной компанией. После ухода из медиахолдинга Слащева вложилась в детский образовательный проект «Академия Монсиков». Ходили слухи и о создании детского онлайн-кинотеатр а при участии «Союзмультфильма », но экс-глава «СТС Медиа» опровергла эту информацию. Правда, на тот момент она участвовала в попечительском совете киностудии и обсуждала другие совместные проекты.