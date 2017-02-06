Юлина Слащёва. Фото: РИА Новости
Экс-глава «СТС Медиа» и инвестор «Академии Монсиков» Юлиана Слащева назначена председателем правления «Союзмультфильма
Слащевой поручат стратегию и развитие киностудии. Под ее руководством планируется открыть Дом российской анимации — своеобразного технопарка на базе «Союзмультфильма
Компанию Слащевой составит член правления Ассоциации анимационного кино и гендиректор продюсерского центра «Рики» Антон Гришин. Именно с ним Слащева договаривается о создании мультсериала для образовательного проекта «Академия Монсиков», сообщило сегодня RNS. Если переговоры пройдут успешно, первая серия выйдет летом 2017 года.
Слащева активно интересовалась производством контента для детей еще когда управляла «СТС Медиа», говорят источники. Она даже предварительно договорилась запустить неэфирный детский канал в России в партнерстве с крупной иностранной компанией. После ухода из медиахолдинга Слащева вложилась в детский образовательный проект «Академия Монсиков». Ходили слухи и о создании детского онлайн-кинотеатр