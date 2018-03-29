К лету бензин может подорожать на 5 рублей за литр

Биржевые цены на разные марки бензина в России достигли своих исторических максимумов за все время биржевых торгов и к лету могут вырасти еще на 5 руб., сообщает РБК со ссылкой на независимых топливных трейдеров.

Оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже поднялись до рекордного уровня начиная с 2012 года. В Москве цены на бензин также подбираются к историческим максимумам. С начала марта АИ-92 подорожал на 7,8 процента, с начала года — на 8,8 процента, а АИ-95 — на 9,5 и 12 процентов соответственно.

Трейдеры обвиняют в этом нефтяные компании, которые искусственно ограничивают поставки на биржевой рынок для создания дефицита и роста цен как на биржевом рынке, так и на автозаправках, и для конечных потребителей. Нефтяники предпочитают экспортировать топливо, сокращая поставки на биржу. Кроме того, производители накапливают запасы бензина к 1 апреля, чтобы быть готовыми к периоду остановки нефтеперерабатывающих заводов на ремонт.

Если такая тенденция продолжится, то цены на заправках через три месяца могут прибавить до пяти рублей на литр или независимые АЗС просто прекратят торговать топливом.

Однако нефтяные компании заявляют, что выполняют нормативы по обеспечению внутреннего рынка топливом. При этом сдерживать экспорт, когда цены внутреннего рынка на порядок ниже, они не готовы.

«Мы в какой-то период пошли навстречу властям и не повышали цены на топливо, даже снижали их, потому что в стране были выборы. А сейчас надо чем-то это компенсировать», — сообщил представитель госкомпании.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в феврале 2018 года практически не изменились по сравнению с январем и составили 38,12 и 41,05 руб. за литр соответственно.