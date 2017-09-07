Концепция и редакционная политика изданий не изменятся



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Афиша для родителей «ЁжикЁжик.ру» и онлайн-журнал «Нет, это нормально» сообщили, что сформируют единый холдинг Kidz Media и будут совместно привлекать рекламу и организовывать кросс-проекты на обеих площадках.

После завершения объединения компании будут существовать как два отдельных издания. Сообщается, что концепция и редакционная политика НЭН останется прежней, главным редактором останется Лена Аверьянова.

Медиа, объединив усилия, будут дополнять друг друга. НЭН продолжит курс на освещение вопросов планирования, беременности, родов, жизни с маленьким ребенком и первых этапов родительства. «ЁжикЁжик.ру» останется проектом, ориентированным на читателей с детьми дошкольного и школьного возраста.

«По нашей задумке, сотрудничество «Ёжик Ёжик» и НЭН должно стать идеальным симбиозом. Ведь аудитория НЭНа логичным образом перетекает в аудиторию «Ёжика». Если на НЭНе ищут информацию те, кто недавно стал родителями, либо только готовится ими стать, то «Ёжик» отвечает на вопросы тех, у кого дети уже немного подросли: что делать с детскими истериками, куда пойти с ребенком в выходные, как отметить детский день рождения и не сойти с ума, что делать, если ребенок раздражает и как наладить с ним отношения, как пережить подростковый возраст и многое другое», - рассказала владелец НЭН Юлия Тонконогова.

Ожидается, что рекламные мощности нового медиаобъединения составят около 1 млн уникальных пользователей в месяц.