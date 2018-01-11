Среди заблокированных оказались пользователи, дублирующие контент популярных блогеров, политический контент, а также несколько иностранных профилей

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала более 200 российских каналов, злоупотребляющих накруткой показателей, сообщает Varlamov News со ссылкой на полный список заблокированных каналов.

«Ютуб заблокировал более 200 каналов, которые занимались накрутками. Под блокировку, в частности, попали несколько относительно популярных каналов, у которых во всех видео высмеивался и критиковался Алексей Навальный, этими видео постоянно забивали топ Ютуба», – говорится в сообщении канала.

Среди заблокированных оказались пользователи, дублирующие контент популярных блогеров, политический контент, а также несколько иностранных профилей, которые появлялись в топах за счет фейковых просмотров. В частности, блокировке подверглись фейковые аккаунты Алексея Навального, Руслана Соколовского, Юрия Хованского, Анатолия Шария и многих других.

Также видеосервис заблокировал учетные записи «прокремлевского блоггера» Доктора Карлова, новостной передачи «9½» Иннокентия Шеремета, интернет-площадки Hydra onion, «Ять ТВ» и «Хайп ньюз».

При попытке зайти на один из этих каналов появляется сообщение: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube». С чем именно связано ограничение доступа, видеохостинг не сообщает.