Видеохостинг запретил подключаться к рекламной системе каналам, у которых меньше 10 тысяч просмотров



Depositphotos

YouTube запретила подключаться к системе монетизации каналам, у которых меньше 10 тысяч просмотров. Соответствующий пункт содержится в обновленных правилах партнёрской программы, которая позволяет авторам роликов зарабатывать на рекламе, говорится в блоге компании.

Новые требования вступили в силу 6 апреля 2017 года. Однако в компании отмечают, что каналы, у которых меньше 10 тысяч просмотров, но которые уже смогли заработать, новые правила не коснутся.

“В течение нескольких недель мы запустим процесс рассмотрения заявок авторов, которые хотят присоединиться к партнёрской программе YouTube. После того, как их каналы преодолеют отметку в 10 тысяч просмотров, мы также рассмотрим их деятельность на предмет соответствия нашей политике. Если всё будет хорошо, мы включим канал в партнёрскую программу и начнём показывать объявления в их роликах”, - приводятся слова вице-президента по управлению продуктами Google.

Ужесточение правил партнёрской программы YouTube произошло после того, как целый ряд крупных мировых компаний и СМИ приостановили свое сотрудничество с Google. Рекламодатели отказались от размещения рекламы на видеохостинге из-за того, что их объявления стали появляться на страницах и в роликах, посвящённых национализму, экстремизму и другими запрещенными материалами.

В результате бойкот Google поддержали Channel 4, BBC, L’Oreal, The Guardian, телекомпания Sky и три крупных банка - HSBC, Lloyds и Royal Bank of Scotland, Медиахолдинг AT&T, сотовый оператор сотовой Verizon Communications Inc. и др.