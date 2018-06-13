Видеохостинг назвал самые популярные рекламные ролики за прошедший год

В преддверии фестиваля Cannes Lions YouTube представил Каннский рейтинг самых популярных рекламных роликов. Чтобы определить лидеров прошедшего года, видеохостинг проанализировал ключевые показатели зрительского интереса: количество просмотров и время, а также соотношение оплаченных и прямых просмотров.

В целом пользователи потратили на просмотр всех видео, вошедших в рейтинг, 563,5 млн минут, а ролики набрали 465,4 миллионов просмотров. В тройку лидеров вошли рекламные ролики из Индии, Финляндии и Франции, за ними следуют видео из США и Великобритании. Это доказывает, что успешные проекты пользуются популярностью у зрителей со всего мира.

Много в рейтинге и «звездных роликов» с участием Натали Портман (Miss Dior), Ребел Уилсон, Карди Би, Гордона Рамзи и Энтони Хопкинса (Amazon). Примечательно, что в TOP 10 весьма заметно присутствие игровых брендов: LEGO, Nintendo и Clash of Clans.

«За этот год мы видели, как LG, Budweiser, John Lewis и другие бренды создавали эмоциональные ролики, которые не просто набирали просмотры, а производили сильное впечатление на зрителей. В рейтинге представлены только несколько компаний, которые успешно использовали силу сторителлинга YouTube», — отметила Светлана Анурова, менеджер по связям с общественностью Google Russia.

1. LG Astronaut Brand TVC Ad Film — 20 Years Anniversary Story Video — Life Is Good 2017

Бренд: LG India

Медийное агентство: Havas India

Креативное агентство: HS Ad

2. Clash of Clans: How Do We Get Over There? ( Update Teaser)

Бренд: Supercell

Медийное агентство: Команда в штате компании

Креативное агентство: Barton F. Graf

3. MISS DIOR — The new Eau de Parfum

Бренд: Christian Dior

Медийное агентство: Havas US

Креативное агентство: Команда в штате компании

4. Alexa Loses Her Voice — Amazon Super Bowl LII Commercial

Бренд: Amazon

Медийное агентство: Initiative

Креативное агентство: Lucky Generals & D1

5. Samsung Galaxy: Growing Up

Бренд: Samsung Mobile USA

Медийное агентство: Starcom

Креативное агентство: Wieden+Kennedy

6. Meet iPhone X — Apple

Бренд: Apple

Медийное агентство: OMD

Креативное агентство: Команда в штате компании

7. Jump Up, Super Star! — Super Mario Odyssey Musical

Бренд: Nintendo

Медийное агентство: Blue 449

Креативное агентство: Leo Burnett

8. Budweiser 2018 Super Bowl Commercial | Stand By You

Бренд: Budweiser

Медийное агентство: Dentsu Aegis Network

Креативное агентство: David

9. John Lewis Christmas Ad 2017 — #MozTheMonster

Бренд: John Lewis

Медийное агентство: Manning Gottlieb OMD

Креативное агентство: adam&eveDDB

10. A Slimy Situation — Choose How To Save LEGO City!

Бренд: The LEGO Group

Медийное агентство: Initiative

Креативное агентство: RGA