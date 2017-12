Топ-10 самых популярных видео в мире, топ-10 самых популярных музыкальных видео в России и в мире, а также лучшие мировые рекламные ролики 2017 года

Итоги года подводит не только Состав, но и YouTube, который обнародовал самые популярные видео уходящего года.

Здесь вы найдете сразу четыре ТОПа: 1) самые популярные видео в мире; 2) самые популярные музыкальные видео в мире; 3) самые популярные видео в России; 4) самые популярные рекламные ролики в мире.

YouTube Rewind 2017 назвал самые популярные видео и музыкальные клипы 2017 года. В сумме 10 самых популярных трендовых видео года собрали более 633 миллионов просмотров.

ТОП-10 самых популярных видео в мире

Until We Will Become Dust – Oyster Masked (THE MASK SINGER 2) – более 182 млн просмотров на YouTube

ED SHEERAN — Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography – более 119 млн просмотров на YouTube

Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect – более 93 млн просмотров на YouTube

Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer – America's Got Talent 2017 – около 42 млн просмотров на YouTube

Ed Sheeran Carpool Karaoke – около 40 млн просмотров на YouTube

Lady Gaga's FULL Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show | NFL – более 37 млн просмотров на YouTube

INAUGURATION DAY – A Bad Lip Reading of Donald Trump's Inauguration – более 35 млн просмотров на YouTube

history of the entire world, i guess – более 35 млн просмотров на YouTube

In a Heartbeat – Animated Short Film – около 32 млн просмотров на YouTube

Children interrupt BBC News interview – BBC News – более 25 млн просмотров на YouTube

ТОП-10 самых популярных музыкальных видео в мире

1. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee – около 4,5 млрд просмотров на YouTube

2. Ed Sheeran - Shape of You [Official Video] – около 3 млрд просмотров на YouTube

3. J Balvin, Willy William – Mi Gente (Official Video) – около 1,5 млрд просмотров на YouTube

4. Maluma - Felices los 4 (Official Video) – более 1,1 млрд просмотров на YouTube

5. Bruno Mars - That’s What I Like [Official Video] – около 1,1 млрд просмотров на YouTube

6. Chris Jeday - Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel – более 1 млрд просмотров на YouTube

7. 05. El Amante - Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix) – более 975 млн просмотров на YouTube

8. Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video) – более 917 млн просмотров на YouTube

9. DJ Khaled - I'm the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne – около 870 млн просмотров на YouTube

10. Enrique Iglesias - SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox – более 860 млн просмотров на YouTube

ТОП-10 самых популярных музыкальных видео в России

Грибы — Тает Лёд – более 143 млн просмотров на YouTube

Время и Стекло – На Стиле – более 91 млн просмотров на YouTube

Miyagi, Эндшпиль Ft. Рем Дигга – I Got Love (Official Video) – около 70 млн просмотров на YouTube

Мот feat. Ани Лорак – Сопрано (премьера клипа, 2017) – около 50 млн просмотров на YouTube

LOBODA – Случайная [ПРЕМЬЕРА КЛИПА] – около 45 млн просмотров на YouTube

Джарахов – БЛОКЕРЫ – более 31 млн просмотров на YouTube Ленинград – Ч.П.Х. – более 30 млн просмотров на YouTube VERSUS X #SLOVOSPB: Oxxxymiron VS Слава КПСС (Гнойный) – около 30 млн просмотров на YouTube

PHARAOH – ДИКО, НАПРИМЕР – более 25 млн просмотров на YouTube

МС ХОВАНСКИЙ & ДМИТРИЙ МАЛИКОВ – Спроси у своей Мамы – около 25 млн просмотров на YouTube

ТОП-10 самых популярных рекламных роликов в мире

Вместе все эти ролики набрали 539 миллионов просмотров, 3,6 миллиона лайков, а общее время их просмотра составило 14 миллионов часов (кстати, 3 миллиона лайков собрал только ролик Dude Perfect для Oreo).

Несмотря на то, что каждый ролик запомнился чем-то особенным, инклюзивность, разнообразие и раскрепощенность стали общими популярными темами рейтинга этого года.

Samsung India Service (SVC) – We’ll take care of you, wherever you are. #SamsungService – более 150 млн просмотров на YouTube

Clash Royale: The Last Second (Official Commercial) – более 110 млн просмотров на YouTube

Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect – около 95 млн просмотров на YouTube

MISS DIOR – The new Eau de Parfum – около 45 млн просмотров на YouTube

Budweiser 2017 Super Bowl Commercial | “Born The Hard Way” – около 30 млн просмотров на YouTube

2017 Kia Niro | “Hero’s Journey” Starring Melissa McCarthy – более 25 млн просмотров на YouTube

adidas Originals | ORIGINAL is never finished – более 25 млн просмотров на YouTube

iPhone 7 – The Rock x Siri Dominate the Day – Apple – более 25 млн просмотров на YouTube

Levi’s® "Circles" Commercial l Full – более 25 млн просмотров на YouTube

Mr. Clean | 2017 Super Bowl Ad | Cleaner of Your Dreams – около 20 млн просмотров на YouTube