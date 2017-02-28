Люди во всем мире теперь смотрят по миллиарду часов видео в день



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Интернет-видеохо стинг YouTube достиг суточного показателя в миллиард часов просмотров видео. Об этом сообщил вице-президент компании по технологическим вопросам Кристос Гудроу в официальном блоге хостинга.

“Мы достигли важного этапа в нашем путешествии: люди по всему миру теперь смотрят по 1 млрд часов невероятного видео контента YouTube каждый день”, - написал Гудроу. Он также добавил, что просмотр всех роликов, опубликованных на порталах сервера, займет у одного человека более 100 тысяч лет.

В сообщении также отмечается, что достигнутый YouTube показатель “олицетворяет собой наслаждение от просмотра фантастически разнообразных видео, которые творческие люди делают каждый день”. От имени компании YouTube Кристос Гудроу выразил всем пользователям видеохостинга сердечную благодарность.В декабре 2016 года, по данным компании Alexa Internet, специализирующей ся на анализе веб-трафика, YouTube являлся вторым по популярности сайтом в мире.