За $35 в месяц пользователи смогут смотреть эфир 4-х американских телесетей и кабельные каналы



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YouTube в ближайшее время запустит сервис для онлайн-просмотра телевидения. За 35 долларов в месяц пользователи видеохостинга смогут смотреть в режиме реального времени эфир четырех крупнейших американских телесетей - ABC, CBS, NBC и Fox, а также еще около 30 кабельных телеканалов, сообщает The Verge.

Сервис под названием YouTube TV, предположительно, начнет работу через несколько месяцев, точная дата его запуска еще не определена. Стоимость подписки на месяц составит 35 долларов, дополнительно за эти деньги пользователи также получат доступ к сервису YouTube Red.

Сервис больше рассчитан на молодую аудиторию, активно пользующуюся мобильными приложениями. "Миллениалы любят ТВ-контент, но мы видим, что они не хотят потреблять его традиционным образом", — прокомментировала скорый запуск ТВ исполнительный директор YouTube Сьюзен Войчицки,