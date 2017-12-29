Создатели коммуникационной онлайн-платформы «Мама, я геймер» призвали геймеров гордо сообщить миру о своих увлечениях

Специально для YOTA, главного спонсорского бренда киберспорта в России, DADA Agency создало кампанию «Мама, я геймер!». В агентстве разработали промо-ролик, посадочную страницу, навигацию YOTA и официальную атрибутику бренда.

Инсайт–платформа «Мама, я геймер» создавалась как коммуникационная кампания под специфичную и новую для Yota аудиторию с целью донести позицию бренда до посетителей таких мероприятий. Платформа поддерживалась с помощью дисплейной рекламы и спецпроектов, в том числе на релевантных аудитории ресурсах.

«Настало время признаться» – основной посыл новой кампании от Yota, ведь многие геймеры до сих пор боятся говорить о своем увлечении открыто.

Центром коммуникации выступил видеоролик. В съёмках ролика участвовали как профессиональные игроки, так и геймеры-любители. Каждый из них рассказал историю своих отношений с видеоиграми и призвал геймеров перестать скрывать своё увлечение. С одной стороны ролик серьезно затрагивает тему развития киберспорта, а с другой – гиперболизирует идею признания в своем увлечении.

«Получилось очень круто, потому что на первый взгляд наших героев мало что объединяет — клипмейкер, многократный чемпион Европы по плаванию, директор по цифровым каналам Yota, профессиональные геймеры. Но с их искренними признаниями вскрылся целый пласт общих интересов и ценностей», –добавили в агентстве.

Кроме того на сайте проекта был запущен конкурс. Условия его были просты: показать на фото или видео, что ты геймер, и при размещении в соцсетях поставить хэштег #мамаягеймер. Победителей выбирали с частотой от одного в неделю до трех в день. Активные фазы конкурса были запущены под мероприятия, которые поддерживала Yota.

А на площадке международного киберспортивного турнира EPICENTER тема признаний была продолжена. Чтобы получить футболку или кепку с надписью «Мама, я геймер», нужно было позвонить маме по громкой связи и признаться в своём увлечении. Вся задумка преследовала одну цель: вдохновить людей заявить о себе, гордо сообщить миру о том, что они геймеры.

«За признание маме в конкурсе «Мама, я геймер» мы дарили мерч, в котором использовали узнаваемые логотипы брендов, погруженные в миры CS:GO, Warface и Dota 2. Весь мерч расходился в первые часы мероприятий, а на последнем турнире даже украли две коробки! Хорошо, что мы себе успели отложить», – отметили в компании.

Вся коммуникация была построена на сленге геймеров, что послужило созданию таргетированной коммуникации с аудиторией на понятном ей (и только ей) языке. Полное взаимопонимание со своей целевой аудиторией позволило усилить позицию Yotа как бренда, который понимает и поддерживает своего потребителя.

«Благодаря этой кампании мы прочно заняли нишу главного партнерского бренда киберспорта в России и не планируем останавливаться — на следующий год у нас большие планы. Это чуть ли не первый удачный пример интеграции совершенно негеймерского бренда в киберспорт, и нам кажется вполне логичным, что этим брендом стал именно Yota», - прокомментировали кампанию в Yota.