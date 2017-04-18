К 2025 году в розничных точках торговли страны не останется продавцов



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К 2025 году крупные предприятия розничной торговли Японии внедрят полностью автоматизированную систему обслуживания покупателей. Таким образом в стране пытаются минимизировать нехватку продавцов, пишет Nikkei.

По данным агентства, в рамках новой системы на товарах будут размещаться специальные чипы с информацией, которую затем прямо из козины покупателя будут считывать кассовые аппараты. Этот процесс, как сообщается, составит около 10 секунд.

Кассовый аппарат сможет выдавать покупателю сдачу и чек в случае необходимости, а специальный робот поможет уложить покупки в пакет. Система уже была испытана в одном из магазинов города Моригути в префектуре Осака, ее глобальный запуск планируется к 2025 году.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии уже выразило надежду, что в будущем технология получит широкое распространение и в других секторах розничной торговли, таких как супермаркеты и аптеки.