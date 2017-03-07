За свою инновационную работу дизайнер уже был отмечен престижной премией



Иллюстрация authagraph.com

Японский дизайнер Хаджиме Нарукава создал новую плоскую карту мира, которая более точно отражает пропорции континентов и соотношение поверхности воды и суши, нежели традиционная карта, основанная на проекции Меркатора.

В рамках проекта, получившего название AuthaGraph, дизайнер разделил поверхность Земли на 96 районов по площади регионов, а затем перенес их на поверхность тетраэдра — сначала с выпуклыми гранями, а потом нормального. Развертка второго тетраэдра на плоскость и легла в основу новой карты.

На разработку собственной карты японца подтолкнули неточности в традиционной карте мира, созданной в 16 веке голландским картографом Герардом Меркатором. Так, на ней Африка и Гренландия имеют практически одинаковый размер, хотя на самом деле Африка в 14 раз больше. К тому же на старой карте нарушается правильное соотношение площади суши и воды.

За свою работу Хаджиме Нарукава уже был отмечен престижной премией Japanese Good Design Award. “AuthaGraph правильно отображает все океаны и континенты, включая Антарктиду, которой традиционно пренебрегали. Мировая карта AuthaGraph представляет собой гораздо более точное изображение нашей планеты”, — говорится в решении о присвоении премии.