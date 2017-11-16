«Трекер», изначально разработанный для внутреннего использования, теперь доступен всем желающим



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«Яндекс» запустил в открытый доступ сервис «Яндекс.Трекер», который помогает управлять проектами, распределять ресурсы и отслеживать ход работы над задачами, сообщается в пресс-службе компании.

У каждой задачи, создаваемой в «Трекере», есть описание и поля, в которых устанавливаются сроки, назначаются исполнитель и наблюдатели. Все решения и договорённости, принятые по ходу работы, сохраняются как комментарии к задаче — они видны всем и не теряются по письмам и мессенджерам.

Сервис позволяет организовать работу по методологии Agile: рассчитывать трудозатраты, планировать спринты, контролировать работу на виртуальной доске, а также следить за выполнением задач в диаграммах. В «Трекере» можно отслеживать производительность своей команды и объективно оценивать прогресс в её работе над задачами за выбранный период.

«Такая наглядность помогает принимать решения и оптимизировать процессы. «Яндекс.Трекер» делает процесс работы над любой задачей прозрачным», - говорится в сообщении компании.

Информация о задачах в сервисе находится в облаке в зашифрованном виде. «Яндекс» поддерживает работу «Трекера» из нескольких дата-центров: в компании обещают, что при потере рабочего устройства данные не потеряются.

Вся информация хранятся в зашифрованном виде в облаке. Для стабильной работы «Яндекс» поддерживает сеть из нескольких собственных дата-центров. В случае утраты рабочего устройства информация с него не потеряется, а останется сохраненной на серверах компании. Перехват данных хакерами исключает соединение по протоколу HTTPS.

Ранее «Трекер» был доступен только сотрудникам «Яндекса». Компания приняла решение разработать собственный сервис для управления задачами, так как уже существующие не справлялись с нагрузкой.