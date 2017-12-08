После эксперимента с агрегацией каршеринговых служб, компания запускает собственный сервис

В феврале 2018 года Яндекс запустит в Москве сервис поминутной аренды автомобилей «Яндекс.Драйв».

В автопарк сервиса войдут машины Renault Kaptur, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Количество доступных автомобилей не раскрывается, однако руководитель проекта Антон Рязанов рассчитывает, что проект заметно повлияет на число доступных для бронирования автомобилей в столице.

«В Москве сейчас один из самых активно растущих рынков каршеринга в мире. Это перспективный вид общественного транспорта, и город создаёт условия для его развития: предоставляет льготные парковочные разрешения и субсидирует лизинг автомобилей. Каршеринг становится всё популярнее — по нашим оценкам, спрос на услугу уже выше предложения, машин в городе иногда не хватает», — рассказывает он.

Тарифы сервиса станут известны позднее, но приложение уже доступно пользователям iOS и Android. Указав в нем до конца января тот же номер телефона, что и в «Яндекс.Такси», можно будет получать 20 % от стоимости поездки через агрегатор на счет в «Драйве». Накопленные таким образом деньги пользователи смогут потратить на аренду машин.

Ранее «Яндекс» экспериментировал с агрегацией данных каршеринговых служб. Однако в ноябре этого года компания прекратила развитие «Яндекс.Каршеринга», переключившись на создание собственной службы краткосрочной аренды машин.