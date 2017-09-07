Технологическая платформа позволит музеям создавать сайты и материалы для них

Яндекс совместно с Политехническим музеем запустят технологическую платформу «Большой музей», позволяющую музеям создавать сайты и приложения, а также материалы для них — мультимедийные туры, галереи и статьи.

Для каждого экспоната или автора на платформе можно создать карточку с изображением и описанием. Меняя их набор и порядок, можно составить множество маршрутов по экспозиции музея.

«„Большой музей“ — не просто конструктор сайтов и приложений, это способ рассказывать истории. Он открывает новые возможности для того, чтобы работать с аудиторией и делиться знаниями — как в интернете, так и в самом музее. Вместе с Политехом мы придумали, как структурировать информацию, накопленную музеями, чтобы собирать из разных элементов увлекательные рассказы», — сообщает Дмитрий Степанов, директор Яндекса по маркетингу.

Первым проектом, реализованным на базе «Большого музея», станет приложение 7-й Московской биеннале современного искусства. До конца года заработают пилотные проекты Политехнического музея, Третьяковской галереи и Музея истории ГУЛАГа. Затем к платформе смогут присоединиться и другие музеи — до весны следущего года у всех будет возможность бесплатно пользоваться услугами платформы, а также получить необходимые консультации.

Впоследствии использование платформы станет платным, но «Большой музей» будет стараться сделать участие в проекте доступным, в частности, за счёт привлечения грантов.