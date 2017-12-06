Кандидат лишен человеческих слабостей и руководствуется логикой

Виртуальный помощник Алиса, разработанный компанией «Яндекс», выдвигается на пост президента Российской Федерации, сообщает «Лента» со ссылкой на пресс-службу интернет-компании.

Алиса сформирует «политическую систему будущего, построенную исключительно на рациональных решениях, которые принимаются на основе четких алгоритмов». Создатели её предвыборного штаба – маркетологи, предприниматели, бизнесмены и творческие люди – позиционируют кандидата как «президента, который знает тебя лично», так как общаться с ней может каждый россиянин.

Основатель штаба Роман Зарипов сообщил, что Алиса лишена человеческих слабостей, связанных с человеческими инстинктами и эмоциями, а «руководствуется логикой, смотрит на вещи объективно и не стареет». К тому же каждый россиянин может в любой момент пообщаться с кандидатом в президенты лично. В поддержку выдвижения Алисы высказались почти 4 тысячи пользователей.

В компании пояснили, что выдвижение виртуального помощника – народная инициатива.