Это позволит пользователям связаться с консультантом не переходя на сайт организации

«Яндекс» тестирует чаты с компаниями на странице поиска. Кнопка «Начать чат» позволит связаться с поддержкой или консультантом прямо из поисковой выдачи.

Сами продавцы-консультанты пока не знают, что покупатели теперь могут связываться с ними.

Речь может идти об интеграции «Яндекса» с онлайн-консультантом Jivosite. Консультант службы поддержки JivoSite подтвердил vc.ru, что эксперимент запущен в сотрудничестве с «Яндексом». Пока кнопку онлайн-чата на странице поиска могут добавить только некоторые сайты-клиенты JivoSite, отобранные вручную руководством компании.

В обсуждении новости на SEOnews пользователь Сергей Красавин предоставил комментарий представителя JivoSite.