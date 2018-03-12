«Яндекс.Браузер» научился анализировать нагрузку на процессор и блокировать майнинговые скрипты

«Яндекс.Браузер» получил автоматическую защиту от несанкционированных майнеров. В частности, компания усилила алгоритм анализа нагрузки на центральный процессор, что позволяет находить и блокировать майнинговые скрипты, сообщили в пресс-службе компании.

«Браузер» анализирует, насколько загружен процессор во время просмотра сайтов. Возросшая нагрузка — это сигнал, что на сайт могли добавить майнинговый скрипт. Если проверка подтвердит наличие скрипта, браузер его заблокирует. Сайт продолжит работать, но майнеры не смогут использовать устройства посетителей в своих целях.

Сайты со скриптами внешне не вызывают подозрений, но пока человек их просматривает, его компьютер или смартфон участвуют в майнинговых вычислениях. Из-за этого возрастает нагрузка на центральный процессор: устройство начинает работать медленно, потребляет много энергии и перегревается.

«Майнинг через браузер крайне негативно влияет на систему пользователя. Потенциально майнеры могут захватить до ста процентов мощности каждого процессорного ядра. При этом в диспетчере задач „Яндекс.Браузера“ нагрузка на ЦПУ может даже превышать 100%, так как в этом случае показатели для каждого ядра суммируются», — сообщает руководитель десктопного «Яндекс.Браузера» Роман Иванов.

Защищать пользователей от майнинга Яндекс начал ещё в ноябре 2017 года. Тогда команда составила список скриптов, которые применяют майнеры, и научила «Браузер» их блокировать. Однако новые скрипты появляются практически каждую неделю, поэтому браузер научился делать это автоматически.