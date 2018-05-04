Вместе с голосовым помощником в сервисе появились новые функции

«Яндекс» встроил в сервис «Навигатор» свой голосовой помощник. Алиса поможет автомобилистам проложить путь, найти ближайшую заправку или парковку, а также подсказать, как проехать по проложенному маршруту. Для этого нужно выбрать Алису из списка дикторов в «Навигаторе».

Кроме того, голосовой помощник может отвечать на вопросы, которые возникают у водителя в пути, уточнит, надолго ли автомобиль застрял в пробке: специальный алгоритм проанализирует скорость движения машин на участке, а помощник озвучит прогноз. Кроме того, Алиса умеет петь, предсказывать будущее и развлекать водителя играми. С ней можно, например, посоревноваться в города, составлении коротких слов из длинных.



«Раньше „Навигатор“ понимал только ограниченное количество заложенных в него команд. Например, „ДТП в левом ряду“. С Алисой можно будет беседовать, как с обычным человеком. Голосовой помощник переспросит адрес, если не поймёт его или не расслышит. А в ответ на просьбу оставить на карте сообщение уточнит, что именно нужно рассказать другим водителям», — уточнили в «Яндексе».

Версия «Яндекс.Навигатора» с Алисой доступна в Google Play и App Store. Разработчики предупреждают, что голосовой помощник может заработать не сразу после установки или обновления приложения. Но постепенно он станет доступен всем пользователям.