По данным Forbes, интернет-компании удалось заработать на рекламе 63,5 млрд рублей за три квартала 2017 года

Список самых дорогих компаний, представленных в российском сегменте сети интернет, возглавила компания «Яндекс», сообщает подготовившее рейтинг издание Forbes.

Стоимость оцененных специалистами активов «Яндекса», в числе которых поисковая система, рекламный и торговый сервис, онлайн-агрегатор для заказа такси и другие, составила $12,38 млрд долларов. При этом только на рекламе компании удалось заработать за три квартала минувшего года 63,5 млрд рублей.

Главной сделкой 2017 года стало планируемое объединение «Яндекс. Такси» и Uber, анонсированное в середине июля. Операторы онлайн-такси создадут совместную компанию, которая будет работать в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Другая громкая коллаборация – совместное предприятие «Яндекса» со Сбербанком на базе агрегатора товаров и услуг «Яндекс.Маркет». А в ноябре 2017 года подразделение «Яндекс.Такси» приобрело второй по величине после Delivery Club сервис доставки еды из ресторанов Foodfox. Все эти сделки положительно повлияли на настроение инвесторов: с начала 2017 года капитализация «Яндекса» выросла на 64% (до $12,38 млрд).

Второе место в рейтинге занимает Mail.ru Group (стоимость 6,86 миллиарда долларов), которая продолжает расширять портфель активов. Замыкает тройку лидеров электронная доска объявлений Avito (2,734 миллиарда долларов). Четвертое место досталось одному из крупнейших интернет-магазинов на российском рынке Wildberries (602 миллиона долларов), пятое – онлайн-ритейлер одежды и обуви Lamoda (454 миллиона долларов), шестое – Ozon Group (369 миллионов долларов), седьмое – сервис онлайн-бронирования Biletix (264 миллиона долларов), восьмое – онлайн-ресурс поиска работы HeadHunter (228 миллионов долларов). На девятой строчке – онлайн-дискаунтер «Ситилинк» (224 миллиона долларов). Замыкает десятку сервис геолокации 2ГИС (211 миллионов долларов).

Также в рейтинг вошли онлайн-магазин KupiVip, сервис бронирования авиабилетов Aviasales, интернет-ритейлер ОнлайнТрейд.Ру, B2B-Center, онлайн-кинотеатр ivi.ru, рекрутинговый проект SuperJob, агрегатор объявлений об аренде и сервис продажи недвижимости Cian.ru, сервис по онлайн-дейтингу Mamba, «1С-Битрикс», разрабатывающий системы управления сайтами и онлайн-проектами, а также онлайн-школа английского языка SkyEng.

В этом году из рейтинга выбыли онлайн-ретейлеры «Юлмарт» и Exist. Первый приостановил работу в некоторых регионах и сейчас переоформляет бизнес на другие юрлица, второй находится в стадии ликвидации. В обоих случаях этим событиям предшествовали корпоративные конфликты. Вместе с тем в рейтинг ворвались сервис онлайн-бронирования Biletix, интернет-магазин «ОнлайнТрейд.Ру» и образовательная платформа SkyEng.

В рейтинге учитывались компании, изначально делавшие ставку на бизнес в интернете (в структуре их выручки на онлайн приходится более половины), созданные в России либо оперирующие в основном на российском рынке.

Отмечается, что крупнейшие игроки рунета выбрали путь Google и Facebook и пошли по пути диверсификации: компании приобретают нишевые проекты и затем интегрируют их в общие проекты, создавая целые экосистемы, позволяющие жителям России пользоваться многочисленными сервисами – от доставки еды и вызова такси до киберспорта.

«Российские компании, которым не удалось построить большую историю за рубежом, сконцентрировались на расширении нишевых бизнесов в России, чтобы успеть захватить долю на новых рынках внутри страны», – говорит старший инвестиционный менеджер фонда Runa Capital Константин Виноградов.

Интернет-компании превращаются в экосистемы, скупая не только онлайн-бизнесы, но и офлайн. Имеет место и обратный процесс – традиционный бизнес присматривается к крупным интернет-игрокам. Эксперты отмечают, что в будущем тенденция к консолидации будет только усиливаться. Многие компании, которые сейчас активно наращивают выручку в онлайне, через несколько лет вполне можно будет отнести к крупным игрокам рунета.

«Следующими кандидатами на слияния/поглощения или IPO могут стать компании из электронной коммерции. Но, к сожалению, низкая ликвидность российского рынка, его закрытость для иностранного капитала не позволяют игрокам рассчитывать на хорошие мультипликаторы», — подчеркивает эксперт.