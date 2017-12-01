Страховка оформляется автоматически во время заказа



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«Яндекс.Такси» с 1 декабря запускает страхование жизни и здоровья пассажиров во всех регионах России, в которых представлен сервис, сообщает ТАСС.

С 1 декабря страховка будет оформляться автоматически на все поездки, заказанные через сервис «Яндекс.Такси», во всех регионах присутствия компании. Пользователям сервиса не придется дополнительно платить за страховку. Эти расходы возьмет на себя компания. При этом отказаться от страхования у пользователей не получится.

Партнерами программы выступают страховые компании Allianz, «ВТБ Страхование» и «Ингосстрах». Программа предполагает упрощенную и ускоренную системы выплаты компенсаций. В случае ДТП пассажиры и водители должны обратиться в службу поддержки «Яндекс.Такси», где им предоставят контакты компании, застраховавшей конкретную поездку, и подробные инструкции того, что нужно делать.

Ранее программа уже начала работать в пилотном режиме в 11 российских регионах. Здоровье и жизнь пассажиров и водителей страховались на 2 млн рублей. «На эту сумму застрахованы водитель и каждый находящийся в машине пассажир на время поездки», – уточняется в сообщении. На сегодняшний день сервис доступен примерно в 150 российских городах.

По словам руководителя программы страхования «Яндекс.Такси» Алексея Лещенко, разработка страховой программы началась в 2015 году, а запустилась раньше, чем предполагалось. «В течение 2,5 года мы изучали рынок, искали партнеров, разрабатывали систему упрощенного оформления страховых случаев и ускоренных выплат компенсаций. В октябре этого года мы запустили программу в пилотном режиме, и почти два месяца отлаживали механизмы взаимодействия со страховыми компаниями»,– сообщает он.