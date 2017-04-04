3 апреля сервис отменил оплату за поездки в Санкт-Петербурге



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Компания “Яндекс” отключила от приложения водителей такси, которые в день теракта в метро предоставляли в Санкт-Петербурге услуги через “Яндекс.Такси” за деньги, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу интернет-компании.

В социальных сетях появились сообщения о том, что накануне некоторые водители взимали плату за проезд несмотря на то, что многие таксопарки и онлайн-сервисы по вызову такси объявили бесплатными поездки в Санкт-Петербурге после террористического акта в метро.

Так, сервис онлайн-заказа такси “Яндекс.Такси” 3 апреля отменил оплату за поездки в Санкт-Петербурге. Он также обратился с просьбой к партнерам — операторам таксопарков вывести максимальное количество автомобилей на линии в северной столице. Однако некоторые водители оказались равнодушны к чужой беде.

“Всех водителей, на кого пожаловались пользователи, — отключили”, — сообщили в компании, не назвав точное число водителей.

Накануне около 15 часов дня на синей ветке метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Следствие уже установило, что взрывное устройство привел в действие смертник. В результате теракта погибли 14 человек, 62 пассажира получили ранения. В городе объявлен трехдневный траур.