Аналитики выяснили, какие подарки на праздники готовят пользователи себе и близким

Специалисты «Яндекс.Маркета» выяснили, что чаще всего в преддверии Нового года пользователи покупают, чтобы порадовать себя и своих близких. Оказалось, что большинство покупок в декабре совершаются в категорях «Парфюмерия» и «Смартфоны».

В середине декабря на «Яндекс.Маркете» число переходов в магазины достигает годового максимума. В этот раз во вторую неделю месяца люди отправлялись на сайты продавцов на 35% чаще, чем в среднем за год.

Специалисты отметили рост спроса на товары, которые покупают в подарок близким и себе. Это мобильные телефоны, конструкторы и парфюмерию, телевизоры и компьютерные комплектующие. По сравнению с октябрём число переходов из карточек этих товаров в магазины выросло больше, чем во всех других категориях.

Самый ходовой смартфон на Маркете — Xiaomi Redmi 4X 32 ГБ. Чемпион прошлого года, iPhone 7 32 ГБ, опустился на восьмую строчку в топе, но всё ещё немного популярнее новых моделей телефонов Apple. В категории «Косметика, парфюмерия и уход» первое место занимают духи Dolce & Gabbana 3 L'Imperatrice, а второе и третье — лезвия для бритв Gillette. Из игрушек в этом году наибольший интерес вызывает полицейский участок LEGO. Самым популярным карнавальный костюм для детей и взрослых стал наряд Деда Мороза.

В прошлом декабре топ новогодних покупок был немного другой. Например, там не было роботов, зато были умные часы и фитнес-браслеты. А вот интерес к мобильным телефонам, конструкторам, игровым приставкам и телевизорам взлетает одинаково высоко каждый год. Из игрушек самым популярным конструктором был набор разноцветных липучек Bunchems

По данным «Яндекс.Кассы», в предновогодний период на 21% выросло число платежей, совершённых через сервис. Перед главным праздником года россияне тратят существенно больше — примерно на 20%.