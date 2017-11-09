«Яндекс.Заправки» поможет пользователям оплачивать бензин с помощью смартфона, не выходя из машины



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Компания «Яндекс» выпустила новое приложение «Яндекс.Заправки», с помощью которого автовладельцы смогут оплатить бензин без необходимости покидать свое транспортное средство. Партнёры проекта — платёжная система Mastercard и компания «Ликард».

Сервис показывает водителю ближайшую заправочную станцию. Человек может выбрать колонку, литраж или сумму, на которую он хочет заправиться. Заплатить можно «Яндекс.Деньгами», картой Mastercard или Maestro. «Яндекс.Заправки» запоминают данные карты. Сервис не берет комиссию, при этом действуют все скидки и спецпредложения. А если добавить в приложение карту лояльности сети «ЛУКОЙЛ», можно будет копить баллы.

«Яндекс построил целую экосистему сервисов, которые помогают людям в разных ситуациях. Каждый месяц этими сервисами пользуются 14,5 млн автомобилистов: они платят транспортный налог и штрафы ГИБДД через Яндекс.Деньги, строят маршруты в Яндекс.Навигаторе и оплачивают стоянку в Яндекс.Парковках. Теперь мы будем помогать автомобилистам и на заправке. Яндекс.Заправки — первый в России сервис для удалённой оплаты топлива с таким широким охватом АЗС», - сообщает Иван Глазачев, генеральный директор «Яндекс.Денег».

«Компания “ЛУКОЙЛ” всегда лидировала в запуске инновационных сервисов. И Яндекс.Заправки — не исключение. Сервис помогает в ситуациях, когда ценность приобретает каждое мгновение. Учитывая желание водителя заправиться как можно скорее и принимая во внимание широкое использование бесконтактных и онлайн-технологий, полагаем, что спрос на оплату через приложение будет высоким», - говорит Денис Рюпин, генеральный директор компании «ЛИКАРД».

«С современными платёжными технологиями намного проще решать самые разные повседневные задачи, а простые и безопасные способы оплаты — именно то, что нужно и покупателям, и торговым предприятиям. В этом году Mastercard отмечает 20 лет работы на российском рынке, мы прилагаем большие усилия к тому, чтобы лучшие мировые инновации стали доступны нашим соотечественникам. Мы рады, что совместно с партнерами выпускаем продукты, с которыми становится еще удобнее жить»,- отметил Иван Исаенко, директор по развитию рынка Mastercard в России.

Пока новая функция работает только на московских станциях сети «ЛУКОЙЛ», отмеченных на карте приложения. Сообщается, что в ближайшее время она появится и на других АЗС страны.