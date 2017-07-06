Устройство будет исполнять роль голосового помощника и сможет распознавать русский язык



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Специалисты компании «Яндекс» работают над созданием устройства с функциями голосового помощника. Предполагается, что это будет первая «умная» колонка, распознающая русский язык. Представленные сейчас на рынке идентичные продукты от Amazon и Google подобной функции не имеют, пишет газета «Ведомости».

Помощник называется Artificial Intelligence Speaker. Идея создания конкурента продуктам Amazon и Google появилась год назад, ключевым преимуществом российского устройства перед иностранными аналогами станет функция распознавания русского языка. Будет ли помощник синхронизирован с «Яндекс.Музыкой» — пока точно неизвестно. О других возможных функциях колонки также не сообщается.

В «Яндексе» уверены, что будущее за голосовым интерфейсом. «Рынок умных голосовых помощников – перспективная, пока не заполненная отрасль на российском рынке», - рассказал газете Дмитрий Дымовский, генеральный директор Центра речевых технологий.

В мае «Яндекс» тестировал голосового помощника с красивым женским именем «Алиса». Пользователь может задавать вопросы голосом или вводить их с помощью клавиатуры. В функции помощника входит прокладка маршрутов, показ адресов заведений, предоставление информации о погоде и т.п.