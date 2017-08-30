Таким образом интернет-компания надеется усилить конкуренцию с Google в мобильной среде



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«Яндекс» начнет показывать рекламу в мессенджере Viber: объявления будут появляться на экране после завершения вызова, сообщает «Коммерсант».

Размещение рекламы происходит по технологии programmatic, то есть пользователь видит объявления, если «Яндекс» определяет высокую вероятность конверсии. Рекламодателям доступны настройки таргетинга по поисковым интересам, социально-демографическим характеристикам, географии и другим параметрам.

Это первый пример подобного сотрудничества интернет-компании с мессенджерами. Пока только Viber вошёл в рекламную сеть «Яндекса», но компания открыта к новым партнерствам. Таким образом, «Яндекс» надеется усилить конкуренцию с Google в мобильной среде.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что благодаря партнёрству с «Яндексом», Viber получит доступ к максимальному числу рекламодателей на российском рынке и мощный канал продаж, а «Яндекс», в свою очередь, получает сильного партнера в мобильной среде.

На выручку от интернет-рекламы приходится большая часть оборота «Яндекса». В первом полугодии 2017 года ее объем вырос на 21%, до 40,5 млрд руб. Viber не раскрывает выручку в России.