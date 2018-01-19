За счёт относительно низкой стоимости доступ к рекламе на канале получат представители малого и среднего бизнеса

Компания «Яндекс» заключила с НТВ договор о размещении видеорекламы на сайте ntv.ru и в плеере НТВ через рекламную сеть «Яндекса», сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей интернеткомпании и телеканала.

Рекламодатели могут размещаться через аукцион или по фиксированной цене. Видео не обязательно снимать и монтировать, его можно сконструировать как видеодополнение – из текстового объявления в сервисе «Яндекс.Директ». За счет относительно невысокой стоимости размещения к онлайн-рекламе на НТВ получат доступ представители малого и среднего бизнеса, которые обычно не могут позволить себе рекламу в телеэфире.

Ранее продажами интернет-рекламы для НТВ занималась компания Gazprom-Media Digital (GPMD), которая входит в Национальный рекламный альянс. НТВ в целом устраивали результаты работы с GPMD, в 2017 г. рост дохода от продажи интернет-рекламы составил 166%. При смене сейлера канал руководствовался стремлением привлечь новых рекламодателей и закрыть невостребованный крупными рекламодателями инвентарь. НТВ и GPMD продолжают сотрудничество по другим направлениям – в частности, по реализации на сайте телеканала спецпроектов, которые всегда востребованы крупными рекламодателями.

В начале 2017 года «Яндекс» добавил раздел «ТВ онлайн» на свою главную страницу. В нем транслируются прямые эфиры «Первого канала», «России 24», НТВ, «Дождя», «Матч ТВ». «Яндекс» предлагал почти всем телеканалам, которые сейчас находятся на главной странице «Яндекса», размещать рекламу через свою рекламную сеть, но не все телеканалы готовы идти на это. Например, «Первый канал» не отказался от традиционного сотрудничества с IMHO. ВГТРК сейчас обдумывает вопрос, кто будет продавать рекламу в стриминге телеканала на «Яндексе» – селлер канала или «Яндекс».