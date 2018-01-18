Интернет-компания и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве ещё в 2016 году



трация

Компания «Яндекс» начнёт прямые продажи железнодорожных билетов через сервис «Яндекс.Расписания». Уже с сегодняшнего дня билет на поезд можно будет приобрести прямо на сервисе, сообщает RNS.

Билеты оформит платформа «Инновационная мобильность», которая входит в РЖД. Сначала купить билеты можно будет не на все маршруты: некоторые направления, типы поездов и вагонов станут доступны для бронирования и покупки по мере расширения интеграции с партнером. Сдать купленные ж/д билеты можно будет и через сервис, и в кассе железнодорожного вокзала.

В 2016 году «Яндекс» и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве в области развития информационно-коммуникационных технологий и популяризации российских интернет-сервисов.

«Яндекс.Расписания» — это сервис, с помощью которого можно узнать актуальное расписание электричек, поездов, самолётов, автобусов, теплоходов и паромов. А также выяснить, как добраться из одного пункта в другой, где делать пересадку и сколько стоит билет. По предварительным данным, месячная аудитория сервиса в России составляет примерно девять миллионов человек.