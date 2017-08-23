Запуск новой версии поисковика компания проводила в космическом стиле



РИА Новости

Вчера, 22 августа, «Яндекс» представил обновленную версию своего поиска, который благодаря алгоритму ранжирования «Королев» ищет не по ключевым словам, а по смыслу.

Компания сравнила интернет-поиск с бескрайним космосом, поэтому презентация проводилась в космическом стиле, а местом ее проведения был выбран Московский планетарий.

Во время мероприятия руководитель «Яндекс.Поиска» Андрей Стыскин вышел на прямую видеосвязь с российскими космонавтами Федором Юрчихиным и Сергеем Рязанским , которые сейчас находятся на борту МКС. Стыскин спросил, как в космосе обстоят дела с интернетом, правда ли, что все космонавты перед полетом в космос смотрят фильм «Белое солнце пустыни», а также задал несколько вопросов от пользователей «Яндекса».

Новый алгоритм ранжирования «Королев» назван в честь отца советской космонавтики Сергея Павловича Королева. Изображение с космической тематикой сразу после презентации появилось на главной странице «Яндекса».