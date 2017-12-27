Новый медийно-контекстный баннер выгоден тем, что показы его проходят по нужным ключевым словам, а оплата идёт только за целевой трафик

«Яндекс» полностью переделал медийно-контекстный баннер, встроил его в линейку форматов «Директа» и провел закрытое тестирование нового продукта. После оценки отзывов рекламодателей, компания планирует с 1 февраля 2018 предлагать все размещения только через «Директ».

Новый медийно-контекстный баннер выгоден тем, что показы его проходят по нужным ключевым словам, а оплата идёт только за целевой трафик. Ставками за клик можно управлять самостоятельно, как и в случае со всеми другими форматами в «Директе». Раньше медийно-контекстные баннеры продавались по CPM, с фиксированной стоимостью за тысячу показов.

Баннер имеет более крупный и заметный формат креатива, а также активно развивающийся интерфейс, где МКБ сможет постепенно обрастать новыми функциями.

Накопленная статистика рекламодателей не потеряется, все старые данные сохранятся в удобной форме. Для всех новых размещений в «Директе» будет доступна статистика в «Мастере отчетов».

Доступ к тестированию нового формата можно запросить через менеджера в «Яндексе». Рекламодателям, знакомым со старой версией банера, автоматически стал доступен новый тип кампаний в интерфейсе «Директа».