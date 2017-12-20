Приложение научилось переводить любой текст в картинки

В «Яндекс.Переводчике» появилась поддержка эмодзи. Теперь перевести в картинки можно как отдельное слово, так и словосочетания или целые фразы. Понимание смысла позволяет сервису подбирать эмодзи-эквиваленты практически для любых понятий.

Чтобы перевести в эмодзи ту или иную фразу, «Переводчик» разбивает её на отдельные элементы: слова и комбинации слов. Каждый элемент представляется в виде вектора — иными словами, записывается в виде набора чисел. Аналогичная операция проводится и с описаниями эмодзи. Затем векторы сопоставляются. Чем ближе друг к другу находятся векторные представления, тем точнее смысловое соответствие между словами и эмодзи.

Однако поскольку эмодзи не так много, подобрать прямое соответствие в словарях получится далеко не для всех слов.

«Скажем, вы вряд ли найдёте пиктограммы, обозначающие слово «квас» (потому что эмодзи придумали в Японии, а квас распространён в России) или слово «клавесин» (потому что это древний инструмент, а эмодзи появились относительно недавно). Чтобы адекватно передавать такие слова с помощью эмодзи, важно понимать их смысл», — говорится в сообщении компании.

Перевод на эмодзи и обратно доступен для любого из известных сервису 94-х языков. Новая функция работает в веб-версии сервиса и в приложениях для iOS и Android.