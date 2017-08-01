Сделка позволит интернет-компании увеличить доходы от рекламы, а селлеру - открыть новые форматы



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IMHO и “Яндекс” заключили контракт на продажу аудиорекламы в “Яндекс.Музыке”. Селлер уже готов договариваться с рекламодателями и медийными агентствами.

IMHO займёт в ”Яндекс.Музыке” два рекламных формата: стандартный аудиоролик, который проигрывается между треками, и “АудиоПлюс” — ролик, дополненный кликабельным баннером в мобильном приложении.

Теперь клиентам IMHO будут доступны расширенные таргетинги “Яндекса”: географический, социально-демографический, поисковый ретаргетинг, по категориям и интересам пользователей, и даже музыкальным жанрам.

“В России рынок легального музыкального контента ещё формируется, и мы видим в нём большой потенциал. В последние годы аудитория подписчиков Яндекс.Музыки заметно выросла: в 2016 году количество платных подписок увеличилось втрое по сравнению с предыдущим годом. Люди постепенно привыкают слушать качественную легальную музыку, поэтому наш сервис становится всё более привлекательной рекламной площадкой. Мы рассчитываем, что вместе с IMHO сможем привлечь топовых рекламодателей и увеличить доходы от рекламы”, - сообщает Анастасия Жаворонкова, руководитель коммерческого департамента медиасервисов” Яндекса”.

”Рынок рекламы очень быстро меняется. Рост пользования персональными цифровыми устройствами смещает аудиторный time spend в цифровые форматы. За аудиторией в digital среду уходят и бюджеты рекламодателей. Меняется также и подход к формированию продуктов. Партнерство с Яндекс.Музыкой позволит предложить нашим клиентам новые кросс-форматные продукты (аудио-видео-баннерные-мобильные) с incremental охватом, а также откроет доступ к новому для нас рынку – рынку радио-рекламы”, - отмечает Николай Киселев руководитель службы рекламных продуктов IMHO.