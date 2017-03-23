Совместный проект российского банка и китайского интернет-гиганта может стать серьезным конкурентом



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Совместное предприятие Сбербанка и AliExpress, о котором говорилось в прессе, может стать потенциальным конкурентом «Яндекса». Если российский банк договорится с китайским интернет-ритейле ром, появится риск для бизнеса «Яндекса» в сфере e-commerce. Об этом говорится в годовом отчете компании, подготовленном для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

К сегменту “Электронная коммерция” “Яндекс” относит товарный агрегатор “Яндекс. Маркет”. Другими конкурентами компания считает Google, Mail.ru (поиск, реклама), Uber, Gett (такси), Avito, ЦИАН, Drom.ru (классифайды).

У “Яндекса” уже есть совместное предприятие со Сбербанком - платежный сервис "Яндекс.Деньги". Партнерство с AliExpress, может негативно отразиться на бренде и бизнесе, опасается компания. Как миноритарный акционер "Яндекс.Денег" она не может гарантировать, что платежный сервис будет развиваться в рамках стандартов, заданных брендом «Яндекс».