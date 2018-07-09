Покупка устройств на начальном этапе будет ограничена

«Яндекс» запускает в продажу «Яндекс.Станцию» — домашнюю мультимедиа-платформу с голосовым помощником Алисой. Первая партия устройств уже завтра поступит в столичный магазин «Яндекса».

В первый день продаж в демозоне будут находиться сотрудники «Яндекса», которые участвовали в создании устройства. Они расскажут о возможностях новинки и ответят на вопросы пользователей. Кроме того, можно будет опробовать колонку в деле: послушать музыку, посмотреть видео, пообщаться с Алисой.

«Спрос на „Яндекс.Станцию“ очень высок: только в первые часы после анонса нам поступило свыше 20 тысяч заявок. Чтобы новинка досталась как можно большему количеству желающих, мы ввели ограничение: максимум два устройства в одни руки. Например, одну „Станцию“ можно взять себе, а вторую — в подарок друзьям или родственникам», — сообщил Константин Круглов, директор «Яндекса» по экспериментальным продуктам.

Пока «Яндекс.Станции» будут продаваться только в офлайне, но вскоре устройство можно будет заказать и по интернету.

«Яндекс» анонсировал «Станцию» на конференции Yet another conference 2018 среди прочих новых продуктов и сервисов. Мультимедийная платформа с искусственным интеллектом внутри проигрывает музыку в отличном качестве, находит фильмы, сериалы, ролики и показывает их по телевизору. Технология yandex io позволяет колонке распознавать голос человека даже во время проигрывания музыки.